T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aladağlar'da buzul mağarası

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar'da, yaklaşık 2 bin 800 metre yükseklikte dev bir kaya bloğunun altında buzul mağarası bulundu

24 Eylül 2018 15:13

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar\'da, yaklaşık 2 bin 800 metre yükseklikte dev bir kaya bloğunun altında buzul mağarası bulundu.
Bir kurtarma çalışması için gittikleri Aladağlar\'da, iki vadinin hemen yanıbaşında yükselen 600 metre yüksekliğindeki kaya bloğunun hemen altında karşılaştıkları buzul mağarasının kendilerini şaşırttığını söyleyen usta dağcı ve AKUT gönüllüsü Hamza Aktaş, \'\'Aladağlar\'ın Hacer Ormanı boğazı başlangıcı sayılacak bölgede İki vadi arasında olduğu için güneş ışığının ulaşamadığı , kaya bloğunun hemen altındaki mağaradaki buzul tabakası gerçekten çok ilginç. Yaz- kış erimeyen buzul mağara, görebildiğimiz kadarıyla yaklaşık 300 metre uzunluğunda. Mağaranın varlığını bölgedeki çobanlar bildiklerini süylüyor. Biz de kurtarma çalışması sonucu gördüğümüz buzul mağarayı Türkiye Dağcılık Federasyonu\'na rapor ettik. Onların da çabasıyla bilim adamları için ilginç bir araştırma olacağını sanıyoruz\'\' dedi.
Aladağlar Milli Parkı, Kayseri- Niğde- Adana il sınırında yer alıyor. Aladağlar\'da biriken kar suları, Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı mevkiinde dev kaya kütlelerinden fışkırarak, 75 metre ile dünyanın en yüksekten dökülen 2. şelasesi olan Kapuzbaşı takım şelaleleriyle Zamantı Irmağı\'na dökülüyor.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİKAYSERİ DHA KAYSERİ YahyalıAladağlarBirAKUTAktaşHacer OrmanıYazMağaranınBizTürkiye Dağcılık FederasyonuOnlarınAladağlar Milli Parkı Kayseri Niğde AdanaYahyalıKapuzbaşıIrmağıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24