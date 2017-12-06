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Alacabel'de kar yağışı ve tipi

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - AKSEKİ- Seydişehir karayolunun Alacabel mevkiinde gece başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

06 Aralık 2017 14:01

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - AKSEKİ- Seydişehir karayolunun Alacabel mevkiinde gece başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Antalya ile Konya\'yı birbirine bağlayan karayolunun Akseki ile Seydişehir ilçeleri arasında kalan önemli geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün gece kar yağışı ve tipi başladı. Bölgede kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtilirken, trafiğin kontrollü sağlandığı kaydedildi. Karayolları ekipleri ise yolun kapanma durumuna karşı hazır bekletiliyor.

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