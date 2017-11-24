Akyaka'da güneşli günler

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- YURDUN büyük bölümünde soğuk ve kar yağışı etkisini göstermeye başlarken Muğla\'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi\'nde güneşli günler sürüyor. Sahillerdeki görüntüler yaz mevsimini aratmadı.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu Akyaka\'da sahillerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Mavi ile yeşilin buluştuğu Akyaka, günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Sahildeki kafeterya ve restoranlarda hareketlilik yaşanırken, sahil boyu da yürüyüş yapan ve bisiklete binenlerle doldu. Büyük bölümü Alman ve Danimarkalı turistlerde güneşli havayı görünce üzerlerini çıkartıp, sahilde güneşlendi. Akyaka\'da su sporları işletmeciliği yapan Özgür Ceylan, 17 aylık oğlu Ali Demir Ceylan ile güneşli havanın tadının kanoyla gezerek çıkartırken, \"Birkaç güne kadar yağmur bekliyoruz. Kışın böyle güzel bir havayı bulunca değerlendirelim istedik\" diye konuştu.

GELİNLE DAMADIN PLAJ KEYFİ

Bir ay önce Aydın\'ın Bozdağan ilçesinde evlenen fırın işçisi Servet Şahin (29) ile eşi Nilüfer Şahin (23) gelin ve damat kıyafetleri ile geldikleri Akyaka Plajı\'nda ilginç bir görüntü oluşturdu. Genç çift, bol bol fotoğraf çektirdi. Bir ay önce düğünlerini yaptıklarını ve çok mutlu olduklarını belirten Servet Şahin, \"Fakat, balayı tatiline ancak çıkabildik. Gelinlikve damatlıklarımız giyip, bu cennet mekanda bol bol hatıramız olması için fotoğraf çektirelim istedik. Havada güzel olunca, bizim için bu tam bir keyfe dönüştü\" dedi.

Eşi Nilüfer Şahin (23) de \"Burada cennet gibi güzellikleri, sevdiğim insanla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Buradaki bu doğal güzellik için başka ne denilebilir ki\" dedi.

Muğla\'da pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın beklendiği ve hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.



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