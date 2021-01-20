T24 LogoT24 Logo
Çevre

Akyaka'da deniz çekildi

20 Ocak 2021 16:42

Muğla'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu, 20 metre kadar çekildi. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.

Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, gel-git sonrası denizde yaklaşık 30 metre çekilme meydana geldi. Kıyıda kumlarda adacıklar oluştu, çocuklar adacıkların üzerinden atlayarak uzun süre oyun oynadı. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.

 

 

 

ETİKETLER

Akyakamuğladenizdeniz çekilmesideprem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24