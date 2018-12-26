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Aksaray'da TIR devrildi: 2 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

26 Aralık 2018 15:56

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR\'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 09.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 26\'ncı kilometresinde meydana geldi. Tahsin Mert (23) yönetimindeki 80 FK 196 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Tahsin Mert ve yanında bulunan Ahmet Can Mert (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Devrilen TIR ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI 

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