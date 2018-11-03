Aksaray'da çiftçiden traktörlü şeker pancarı kotası eylemi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da yaklaşık 15 çiftçi, traktörleriyle birlikte 15 Temmuz Milli İrade Meydanı\'na gelerek şeker pancarındaki günlük kota uygulamasına tepki gösterdi.

Sabah erken saatlerinde traktörleriyle meydana gelen çiftçiler, günlük kotayla mağdur duruma düştüklerini ifade ederek bu durumun düzeltilmesini istedi. Polis ekipleri tarafından dağılmaları yönünde uyarılan çitçiler basın açıklamasının ardından korna çalarak meydandan uzaklaştı.

Pancarda sıkıntı çektiğini belerten çiftçi Selim Türkmen, \"Pancarlarımızı fabrikaya yıkamıyoruz. Benim 2 bin ton kotam var, bana günlük 2-3 kasa pancar veriyor. Perişanız\" dedi.

Özel şirketin kanunlarına uymak zorunda kaldıklarını belirten çiftçi İlker Aslan, \"Arotol\'da çiftçilik yapıyorum. Sözleşmemizi Bor Şeker Fabrikası ile imzalamamıza rağmen şu anda özel şirketin kanunlarına uymak zorunda kalıyoruz. Yeterli alım yapmıyorlar. Söküm yaptığımız halde yollamada alamıyoruz. Kantarda alım yapmıyor. Bu nedenden de bizler mağduruz. Yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz\" şeklinde konuştu.

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