Aksaray'a ‘sosyal çocuk' projesi

AKSARAY, (DHA)- AKSARAY Belediyesi tarafından, çocukları televizyondan ve sosyal medya bağımlılığından kurtarmak ve yeteneklerini kullandırarak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla açılan Aksaray Çocuk Aktivite Merkezi’nde her gün bin çocuk eğitim alabilecek.

Aksaray’da Park Site Alışveriş Veriş Merkezi’nin üst katında 600 metrekare alanda hayata geçirilen Çocuk Aktivite Merkezi’nde her gün 6-14 yaş aralığındaki bin çocuk ücretsiz olarak hem eğlenecek hem de ilgi duydukları alanlarda eğlendirici eğitimler görecek.

AYNI ANDA BİN ÇOCUĞA HİZMET VERECEK

Park Site AVM’nin üst katında Aksaray Belediyesi’ne ait alanda planlanan ve yapımı tamamlanan merkezde, 150 kişilik drama salonu, zeka atölyeleri, tiyatro salonu, içinde 100 yıllık oyuncakların da bulunduğu oyuncak müzesi, kütüphane, robotik kodlama merkezi, ahşap atölyesi yer alacak. Bu merkezde, binlerce oyuncak, eğitici materyal ve bakanlığın tavsiye ettiği çocuk kitapları da ücretsiz olarak çocukların kullanımına sunulurken, psikologlar, okul öncesi öğretmenler, bilim sanat öğretmenleri, robotik kodlama mühendisleri ve pedagoglar da görev yapacaklar.

TÜM BRANŞLARIN BİR ARADA OLDUĞU İLK ÇOCUK MERKEZİ

Çocukları tablet, telefon ve televizyon bağımlılığından kurtarmak ve ilgi duydukları alanlarda eğlendirici eğitimler görebilecekleri bir ortam oluşturmak amacıyla Sosyal Çocuk ve Eğitim Merkezi’ni kurmaya karar verdiklerini açıklayan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, “Türkiye’de her alanda bir çocuk merkezi bulunuyor. Ancak ilk kez tüm branşların bir arada olduğu böyle bir kompleks çocuk merkezinin Aksaray’da hayata geçiriliyor” dedi.

Yazgı, “Aksaray Sosyal Çocuk ve Eğitim Merkezi’nde, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirebileceği sosyalleşirken eğlenip, öğrenebileceği, yeteneklerini pekiştirebileceği, duygusal, sosyal, bilişsel ve bedensel gelişimini destekleyecek, eğlence hobi, eğitsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler yer alacak. Çocuk hangi alana ilgi duyuyorsa, o alandaki faaliyetlere katılabilecek. Teknolojiye ilgi duyuyorsa robotik kodlama yapacak, el becerisi varsa kendi oyuncağını yapacak ve drama eğitimi alabilecek. Değerler eğitimi verilecek. Hafta içi okulları sırayla davet edeceğiz, hafta sonu da her aile önceden randevu alarak çocuğunu getirebilecek. Çevre illerdeki okullara da davetiye göndereceğiz” diye konuştu.