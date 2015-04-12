AKP'nin miting programı belli oldu

15 Nisan’da vekil adaylarını tanıtacak olan AKP, mitinglerine Erzurum ve Sivas'tan başlayacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, daha önce yaptığı açıklamada ilk mitinginin Hakkari'de olacağını duyurmuştu. Ancak yapılan istişare neticesinde Türkiye'nin içinden geçtiği süreç dikkate alınarak ilk mitinglerin Erzurum ve Sivas'ta yapılması kararlaştırıldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Davutoğlu, 25 Nisan'da Milli Mücadele'nin ilk adımlarının atıldığı Erzurum ve Sivas'ta halka hitap edecek. Günlük iki ilde düzenlenecek mitinglerde halkla buluşacak Davutoğlu, son mitingini kendi memleketi Konya'da yapacak; 30 büyükşehrin tamamında konuşacak.

Tanıtım 15 Nisan'da

AKP, 15 Nisan'da Ankara'da görkemli bir aday tanıtım şöleni düzenleyecek. Başbakan Davutoğlu günlerdir üzerinde çalıştığı ve 'Başkanlık Sistemi' başta olmak üzere bir bölümünü kendisi kaleme aldığı seçim beyannamesini aynı gün açıklayacak. AKP'nin beyannamesinde hem icraatlar anlatılacak hem de yeni projeler yer alacak. Aday tanıtım şöleninden sonra adaylar seçim bölgelerinde çalışmalarına hız verecek.

'Bu ülke için hayallerimiz var'

Başbakan Davutoğlu Twitter'deki takipçileriyle paylaştığı mesajında, gelecek hafta partilerinin seçim beyannamesini açıklayacaklarını söyledi.

Davutoğlu, AKP'nin seçim beyannamesine ilişkin çalışmalar sırasında çekilmiş fotoğrafları da paylaştı. Başbakan Davutoğlu, mesajında, “Gelecek hafta açıklayacağımız seçim beyannamemiz Türkiye'yi 2023'e taşıyacak. Bu ülke için hayallerimiz var” ifadesini kullandı.