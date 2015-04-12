T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'nin miting programı belli oldu

Seçim turlarına Hakkari'den başlayacağını duyuran Davutoğlu, buradaki mitingi iptal etti

12 Nisan 2015 13:27

15 Nisan’da vekil adaylarını tanıtacak olan AKP, mitinglerine Erzurum ve Sivas'tan başlayacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, daha önce yaptığı açıklamada ilk mitinginin Hakkari'de olacağını duyurmuştu. Ancak yapılan istişare neticesinde Türkiye'nin içinden geçtiği süreç dikkate alınarak ilk mitinglerin Erzurum ve Sivas'ta yapılması kararlaştırıldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Davutoğlu, 25 Nisan'da Milli Mücadele'nin ilk adımlarının atıldığı Erzurum ve Sivas'ta halka hitap edecek. Günlük iki ilde düzenlenecek mitinglerde halkla buluşacak Davutoğlu, son mitingini kendi memleketi Konya'da yapacak; 30 büyükşehrin tamamında konuşacak.

 

Tanıtım 15 Nisan'da

 

AKP, 15 Nisan'da Ankara'da görkemli bir aday tanıtım şöleni düzenleyecek. Başbakan Davutoğlu günlerdir üzerinde çalıştığı ve 'Başkanlık Sistemi' başta olmak üzere bir bölümünü kendisi kaleme aldığı seçim beyannamesini aynı gün açıklayacak. AKP'nin beyannamesinde hem icraatlar anlatılacak hem de yeni projeler yer alacak. Aday tanıtım şöleninden sonra adaylar seçim bölgelerinde çalışmalarına hız verecek.

 

'Bu ülke için hayallerimiz var'

 

Başbakan Davutoğlu Twitter'deki takipçileriyle paylaştığı mesajında, gelecek hafta partilerinin seçim beyannamesini açıklayacaklarını söyledi.

Davutoğlu, AKP'nin seçim beyannamesine ilişkin çalışmalar sırasında çekilmiş fotoğrafları da paylaştı. Başbakan Davutoğlu, mesajında, “Gelecek hafta açıklayacağımız seçim beyannamemiz Türkiye'yi 2023'e taşıyacak. Bu ülke için hayallerimiz var” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

akpak partiseçim programı15 nisanaday tanıtımerzurumhakkari iptalsivasdavutoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24