AKP’nin yeni mülteci söylemi BM’yi harekete geçirdi: Yüksek Komiser Filippo Grandi, Türkiye ziyareti planlıyor

Göç Bakanlığı kurma çalışmalarının hızlanması ve AKP’den gelen artık yeni mülteci kabulünün söz konusu olmadığına yönelik açıklamalar Birleşmiş Milletler’i (BM) harekete geçirdi. Kulislerde konuşulan, özellikle suça karışan Suriyeliler’in geri gönderilmesine yönelik adımlar atılacağına yönelik bilgiler üzerine BM de Türkiye’deki durumu değerlendirmeye başladı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin tüm bu gelişmeleri değerlendirmek üzere yakın zamanda Türkiye’ye bir ziyaret planladığı öğrenildi.

Ankara Altındağ’da yaşanan olaylardan sonra harekete geçen İçişleri Bakanlığı, bir dizi önlemi gündemine aldı. Kulislere yansıyan bilgilere göre hükümet de bir yandan Göç Bakanlığı kurulmasına yönelik planlamalar yapıyor. Eşzamanlı olarak suça karışan mültecilerin daha hızlı biçimde ülkelerine gönderilmeleri ya da sınır dışı edilmeleri konusunda çalışmalar yürütüldüğü iddia ediliyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkililerinin de katıldığı toplantılarda bu konularda alınacak önlemler tartışılıyor..

Geri dönüş koşulları nasıl sağlanacak?

Bu gelişmeler üzerine BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmek üzere yakın zamanda Türkiye’ye bir ziyaret planladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Grandi’nin ajandasında başta tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği Afgan göçü olmak üzere, Türkiye’de artan mülteci karşıtlığı ve Göç Bakanlığı kurulmasına ilişkin çalışmaların hızlandığı iddiaları bulunuyor. Suriyelilerin geri gönderilmesine yönelik hazırlık iddialarını da gündemine alan Grandi, Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde BM tarafından halen güvenli ülke olarak kabul edilmeyen Suriye’ye geri dönüşün koşullarını da değerlendirecek.

Bugüne kadarki politikalardan vaz mı geçildi?

Grandi, Ankara’nın geçici koruma kaydına kapatılması ve bu yöndeki politika değişikliklerini hatırlatarak, şu ana kadar yapılan çalışmalardan geri adım atılıp atılmadığı sorusunu da yöneltecek.

Türkiye’ye teşekkür etmişti

Grandi, iki yıl önceki Türkiye ziyaretinde “3,6 milyonu Suriyeli başta olmak üzere, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi övmek istiyorum" ifadesi ile Türkiye’ye teşekkür etmişti.