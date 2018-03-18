AKP ilçe kongresinde gerginlik

İzmir'de AKP Bayraklı İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Özgür Hızal destekçileri ile rakip olan Cemil Kurkut'u destekleyenler arasında gerginlik yaşandı. Divan üyelerinin, Kurkut’un listesinde imza sayısının yetersiz olduğunu belirterek, seçime katılamayacağını açıklaması üzerine gerginlik büyüdü. Olaya çevik kuvvet ile sivil polisler müdahalede bulundu.

AKP'nin Bayraklı 4’üncü Olağan İlçe Kongresi, Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

Kongreye, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP İzmir milletvekillerinden Kerem Ali Sürekli ve Mahmut Atilla Kaya, partili belediye başkanı ile ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

"Yerel seçimler Bayraklı'nın kurtuluşu olacak"

Kongrenin divan başkanlığını AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel yaptı. Kongrede kürsüye çıkan ilk isim, İlçe Başkanı Özgür Hızal oldu.

2019’a giden yolda sadece kadroları belirlemeyeceklerini, dava ve yol arkadaşlarının bu seçimlerde belirleneceğini belirten Hızal, “AK Parti belediyeciliğini buraya kazandırmak benim hayalim. Bayraklı laf değil hizmet bekliyor. Yaşadığı sorundan en kısa sürede kurtulmayı istiyor. Bayraklı’da mahalle mahalle dolaştık. İlçenin AK belediyecilik ile taşınmasını sağlayacağız” dedi.

Hızal’ın ardından AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, konuşma yaptı. Bayraklı’nın 9 yılını boşa geçirdiğini söyleyen Sürekli, “İnşallah seneye yerel seçimler Bayraklı’nın kurtuluşu olacak. Bu da yetmez Büyükşehir Belediyesi de AK Parti’nin olacak” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ise seçimler için samimi çalışılması gerektiğini belirterek, “Bizim siyaset anlayışımızda görev istenmez. Size hangi görev verilirse görevinizi tam anlamı ile yerine getirmeye çalışırsınız. Sokağa indiğimde samimi bir taban görüyorum. Liderimiz için beklentisiz her şeyi ortaya koyuyor. Makam ve mevki beklentisi yok. Liderine güvenen samimi bir taban var” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuşmasında, Zeytin Dalı Harekatı’na değinerek, “Bugün şişirdikleri ‘PKK-PYD balonu’ Afrin’de patladı. Hem PKK-PYD balonu yerle bir oldu hem de arkasındaki güçler yerle bir oldu. Bizlere ‘Emperyalist’ diyenlerin bugün söyleyecek hiçbir sözü kalmadı. Emperyalizme karşı direnen varsa o da AK Parti’dir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Divan Başkanı İshak Gazel, Cemil Kurkut’un listesinde aday olmasını gerektiren 20 imzanın bulunmadığını açıklayarak, seçime giremeyeceğini söyledi.

Karara itiraz eden Kurkut, bir süre divanda imza verenlerin isimlerinin yeniden okunmasını istedi. Divan Başkanı Gazel ile Kurkut arasında yükselen tansiyon, salona da yansıdı. Çevik kuvvet polisi ile sivil polislerin girdiği salonda zaman zaman arbede yaşandı.

Kurkut ve ekibinin itirazları üzerine listede adı bulunan delegelerin isimleri, bir kez daha okundu. Salonda yalnızca 12 delegenin Cemil Kurkut’un aday olması için el kaldırması üzerine Kurkut’un listesi divan tarafından kabul edilmedi. Çift liste ile başlayan kongre, mevcut Başkan Özgür Hızal’ın tek liste ile seçime gitmesinin ve seçilmesinin ardından sona erdi