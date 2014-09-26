AKP Çorlu İlçe Başkanlığı'nda toplu istifa

Cumhuriyet Meydanı Hacı Salih Sokak üzerinde bulunan ilçe başkanlığına gelen yönetim kurulu üyesi 22 kişi, AKP Çorlu İlçe Başkanı İsmet Albayrak'a istifalarını içeren dilekçelerini verdi.

'Yönetim düşüncelerimizi önemsemedi'

Oda TV'de yer alan habere göre, istifa eden üyelerden Mesut Erdoğan, Başkan İsmet Albayrak'ın yanlış tutum sergilemesi üzerine görevi bıraktıklarını ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yönetim kurulunda birlik ve beraberlik bir türlü sağlanamamıştır. Partiyi ve yönetimi A takımı diye nitelendirilen 5-6 kişi ile fikirler ve projeler ele alınmış, yürütmeye tebliğ edilmiş, yönetimin düşünceleri önemsenmeden uygulanmıştır" dedi.