Aklamaya jet tebligat

Yargıtay'ın haklarındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozması üzerine yeniden yargılanan gazeteci-yazar Ahmet Altan, gazeteci-akademisyen Prof. Dr Mehmet Altan ile gazeteci Nazlı Ilıcak ile ilgili duruşmaya, TBMM adına yetki belgesi ile katılan AKP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Ali Büyüközdemir’in eyleminin suç oluşturmadığına karar verildi. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın bağlayıcı, aksi yöndeki kararlarına rağmen TBMM adına katıldığı duruşmada, Mehmet Altan’ın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep eden Büyüközdemir ile yetki belgesini veren Selçuk Akgün ile ilgili karar 26 Mart’ta çıktı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün soruşturma izni vermediğine yönelik evrak, muhtarlık kanalıyla, hızlı bir biçimde Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu’na iletildi. Buna karşılık, Çalıkuşu’nun, müvekkili Ahmet Altan’ın Koronavirüs nedeniyle tahliyesini talep ettiği dilekçe, Yargıtay’a hala ulaşmadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimini bildikleri ve destekledikleri iddiasıyla anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında olduğu 6 sanık hakkındaki davayı bozdu. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM'nin gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını hak ihlali saydığı Mehmet Altan'ın beraatine hükmetti. Bu karar üzerine, dava yeniden görülmeye başlandı. Duruşmalar İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

TBMM'nin avukatı AKP yöneticisi

İlk duruşmada, TBMM'yi temsilen bulunan avukat dikkati çekti. Duruşma tutanağına göre, Avukat Ali Büyüközdemir, yetki belgesi ile TBMM adına görevli Selçuk Akgün’ün yerine duruşmaya katıldı. Büyüközdemir, duruşmada, Yargıtay'ın AYM kararına göre beraatinin gerektiğini bildirdiği Mehmet Altan'ın bile ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

Yargıtay, aynı davanın sanıklarından Tibet Murad Sanlıman hakkındaki kararında, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'nin katılma talebini, suçun niteliğini göz önünde bulundurarak geri çevirmişti. Buna rağmen TBMM, duruşmaya katıldı ve yetki belgesi ile duruşmaya giren Büyüközdemir tarafından temsil edildi.

Bakandan izin yok

Adalet Bakanı Gül, bu konuda yapılan şikayetleri 26 Mart’ta karara bağladı. Avukatların soruşturulmasına izin vermeyen Gül’ün kararı, büyük bir hızla Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu’na tebliğ edildi. Muhtarlık kanalıyla yapılan tebligat Çalıkuşu’na ulaştı. Buna karşılık, Çalıkuşu’nun hafta başında, cezaevlerindeki Koronavirüs riski nedeniyle 70 yaşındaki Ahmet Altan’ın tahliyesini talep ettiği dilekçesinin halen Yargıtay’a ulaşmadığı öğrenildi. Yargıtay’daki koronavirüs tedbirleri ve bu kapsamda yapılan izinler nedeniyle, ilgili daireye dilekçe hala aktarılamadı.