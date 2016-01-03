Akit’ten 'Viagra' açıklaması

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya’nın Medine'de hayatını kalp krizi sonucunda kaybetmesi sonrası, sosyal medyada fotoşoplu görseller kullanılarak Karakaya’nın "Viagra isimli ilacı kullanarak vefat ettiği" iddiasına gazeteden “alçakça bir iftira” açıklaması geldi.

Söz konusu iddianın Gülen cemaatine yakın sosyal medya hesapları tarafından yayıldığını iddia eden Akit'in açıklamasında "Fetullahçı örgütün sosyal medyadaki tetikçileri, vefatından sonra da Karakaya'ya saldırmaya devam ettiler" ifadesi yer aldı. "Arap medyasından alınan ekran görüntülerinin montajlandığı belirtilen açıklamada, "Geçirdiği kalp krizinin farklı bir nedenden gerçekleştiği iddiası Hasan Karakaya'ya alçakça iftiradır" dendi.