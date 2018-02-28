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Akit TV sunucusunun o sözlerine 4,5 yıla kadar hapis istemi

Serpil KIRKESER/ İstanbul, DHA - KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV'de yayınlanan "Gün Başlıyor" adlı programda kullandığı sözlere ilişkin sunucu Ahmet Keser hakkında  "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 y

28 Şubat 2018 20:47

Serpil KIRKESER/ İstanbul, DHA - KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV\'de yayınlanan \"Gün Başlıyor\" adlı programda kullandığı sözlere ilişkin sunucu Ahmet Keser hakkında  \"Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Akit TV isimli bir televizyon programında 26 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan \'Gün Başlıyor\' isimli televizyon programında; Program sunucu Ahmet Keser ekranda \'Sivil öldürecek olsak Cihangir\'den başlarız. Nişantaşı, Etiler, dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var\' sözlerine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu kişi hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) Maddesi 216/1 - 218/1 uyarınca \'Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\' suçundan Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi\'ne kamu davası açılmıştır\" 
 

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