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Spor

'Akigolar' taraftar grubu finale gitmiyor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Diyarbakır'da Fenerbahçe'yle tarihinde ilk kez final oynayacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da taraftar grupları, maça gitmeme kararı aldı

08 Mayıs 2018 14:27

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda perşembe günü Diyarbakır\'da Fenerbahçe\'yle tarihinde ilk kez final oynayacak Teleset Mobilya Akhisarspor\'da taraftar grupları, maça gitmeme kararı aldı. 
Sosyal medyada daha önce çağrı yaparak finalin Diyarbakır Stadyumu\'ndan kendileri için ulaşımın daha kolay olacağı bir kente alınmasını talep eden yeşil-siyahlılar, biletler satışa çıktıktan sonra kendilerine yapılan uygulamaya tepki gösterip maça gitmeyeceklerini duyurdu. Yeşil-siyahlılar, final karşılaşmasında kendilerine çifte standart uygulandığını savunarak sert bir açıklama yaptı. 1970 Akigo Taraftarlar Derneği ve Akigolar tarafından ortak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
\"Akhisarspor biletleri Diyarbakır\'da ve internet üzerinden satışa açılmadığından, Fenerbahçe biletleri internet üzerinden, Akhisarspor biletleri ise sadece Akhisar Stadyumu Passolig gişesinden satışa sunulduğundan, 4 Mayıs 2018 tarihinden itibaren internet üzerinden Akhisarspor Passolig kartına başvuran şahıslara bilet satışı yapılmayacağından, Akhisarspor tribün biletlerinin sadece Akhisarspor Passolig kartları için satışa sunulacağından, rakibimize15 bin 108, bizlere ise 7 bin 422 adet yer ayrılmasından dolayı 1970 Akigo Taraftarlar Derneği ve Akigolar olarak maça gitmeme kararı almış bulunmaktayız. Çifte standartların kullanıldığı ve Akhisarspor taraftarına yapılan bu ayrımcı kuralları koyanları kınıyor, göz yumanları ise Allah\'a havale ediyoruz.\"
GÜVEN VEREN İSTATİSTİK
Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası\'nı kaldırıp UEFA Avrupa Ligi\'ne gitmeyi hedefleyen Akhisarspor, final maçı öncesi rakibi Fenerbahçe\'ye karşı bu sezon ligde kurduğu üstünlüğe güveniyor. Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig\'de Fenerbahçe\'yi bu sezon oynanan iki maçta da mağlup etti. Sezonun ilk yarısında ev sahibi olduğu mücadeleyi 1-0 kazanan Akhisar, sarı-lacivertlileri rövanşta deplasmanda da 3-2 yenmeyi başardı. 
Süper Lig\'de şampiyonluğa koşan Galatasaray\'ı da kupada yarı final eşleşmesinde dış sahada 2-0 yenerken hem rakibine bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattıran hem de ilk kez finalist olan Ege temsilcisi, Fenerbahçe engelini de aşıp tarihe geçmek istiyor. Finali kazanırsa Futbol Federasyonu ile sponsorlardan gelecek dev ödülün sahibi olacak, seneye UEFA Avrupa Ligi\'ne direkt grup aşamasından katılıp kasasını dolduracak Akhisar, kupayı kaldırma başarısı gösteren 15\'inci takım olacak.
 

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