Akhisarspor'dan tesis hamlesi

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de 6\'ncı sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, kendi stadına kavuşmak için artık günleri sayarken Başkan Hüseyin Eryüksel, kulüp tesislerine de büyüteceklerini söyledi.

Yılmaz Atabarut Tesisleri\'nde teknik ekip ve futbolcular için 2 bin 900 metrekare kapalı alanı olan yeni bir ek bina yapımına başladıklarını belirten Eryüksel, \"Yeni binamızda tek kişilik 26 futbolcu odası, teknik direktör ve yardımcılarının odaları, yönetim kurulu odası ve toplantı odaları bulunuyor. Tesisleri Futbol Federasyonu\'nun desteği ve kendi imkanlarımız ile yapacağız. Mevcut tesis binasını da altyapı takımlarının kullanımı için tahsis edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Akhisar Stadyumu\'ndaki çalışmaların da bitme noktasına geldiğini hatırlatan Eryüksel, \"Çatı, koltuk, ışıklandırma, skorbord montajından sonra serilen zemin hibrit çim haline getirildi. Çevre düzenlemeleri bitme noktasında. Futbol Federasyonu da statta aralıksız denetleme yapıyor. Ligin ikinci yarısındaki ilk iç saha maçımızı evimizde oynayacağız\" diye konuştu.

Tesislerdeki antrenmanı da izleyen Eryüksel, 3 maçtır galip gelemeyen takıma sahip çıkarak, \"Teknik heyetten rapor alacağımızla ilgili haberler doğru değil. Her takımın inişli çıkışlı dönemleri olur. Ligde 17 puanı da bu takım topladı. Trabzonspor\'u deplasmanda 6-1 bu oyuncular yendi. Takıma güveniyoruz\" dedi.

AZ TAKVİYE YAPACAK

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, ara transferde şartlara göre 1-2 takviye yapabileceklerini söyledi. Tek hedeflerinin devre arasına kadar kalan 6 maçta maksimum puanı toplamak olduğunu belirten Buruk, \"Her takım için puan aslanın ağzında. Ligde 17 puanı toplamak kolay olmadı. Bundan sonraki periyot da kolay geçmeyecek\" diye konuştu.

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