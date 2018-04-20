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Spor

Akhisarspor'dan ikinci dalya

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek tarihinde ilk kez finale çıkmanın sevincini yaşayan Teleset Mobilya Akhisarspor, 2012-13 sezonundan bu yana yer aldığı Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Göztepe sınavıyla 200'

20 Nisan 2018 15:35

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Galatasaray\'ı eleyerek tarihinde ilk kez finale çıkmanın sevincini yaşayan Teleset Mobilya Akhisarspor, 2012-13 sezonundan bu yana yer aldığı Spor Toto Süper Lig\'de pazar günü Göztepe sınavıyla 200\'üncü maçını oynayacak. Devler arenasında ikinci kez dalya yapacak Ege temsilcisi, şimdiye kadar 199 karşılaşmada 66 galibiyet, 54 beraberlik ve 79 yenilgi aldı. Kalesinde 281 gol gören Akhisar, karşı filelere ise 247 gol gönderdi. Akhisarspor\'un Süper Lig\'deki 6 sezonda en golcü oyuncusu 24 golle Yunan yıldız Gekas olurken, onu 23 golle Hugo Rodallega ve 21 golle Bruno Mezenga izledi. 
Ligde 6 farklı teknik adamın çalıştırdığı yeşil siyahlılarda teknik direktör Okan Buruk, en fazla maça çıkan ikinci isim oldu. Akigo\'yu en üst kategoriye taşıyan Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig\'de 68 maç takımı yönetti. Geçen sezondan bu yana görevde olan Okan Buruk, 38 maçla Hamzaoğlu\'nun ardından ikinci sıraya yerleşti. Cihat Arslan ise 36 maçla bu iki ismi izledi. Akhisarspor\'da Okan Buruk, görev yaptığı maçlarda en başarılı teknik direktör olmayı da başardı. Takımı kupada finale taşıyan Buruk, ligde de 38 maçta yüzde 42\'lik galibiyet oranı elde etti.
Akhisarspor, Türkiye Kupası\'nda 32 yıl sonra finale çıkan ilk Ege takımı oldu. Kupayı daha önce 2 kez kazanan İzmir ekibi Altay, son olarak 1986 yılında Bursaspor\'la final oynama başarısı gösterdi. O tarihten bu yana hiçbir Ege takımı kupada finali göremedi. Kupayı kazanırsa yine bir ilki başaracak yeşil siyahlı ekip, tarihinde ilk kez de Avrupa\'da boy gösterecek. Akhisarspor, 9 Mayıs\'taki finalde kupayı müzesine götürdüğü takdirde yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak.

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