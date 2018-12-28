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Spor

Akhisarspor'dan çifte atak

AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 17 puanla 15'inci sırada tamamlayan Akhisarspor'da transfer çalışmaları hız kazandı

28 Aralık 2018 14:40

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de sezonun ilk yarısını 17 puanla 15\'inci sırada tamamlayan Akhisarspor\'da transfer çalışmaları hız kazandı. 
Golcü Seleznyov, stoper Dany ve kanat oyuncusu Larsson\'la yollarını ayırmaya hazırlanan yeşil-siyahlıların Galatasaray\'da görev yapan eski yıldızı Muğdat Çelik ve Giresunspor\'la vedalaşan stoper Aykut Demir\'i listesine aldığı bildirildi. 
Yeşil-siyahlıların Muğdat\'ı sezon sonuna kadar kiralamak için Galatasaray\'la masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Bu sezon sarı-kırmızılılarda 6 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Muğdat toplam 387 dakika sahada kaldı. Muğdat gol ve asist yapamadan devreyi tamamladı. 
Öte yandan Akhisarspor\'un eski Trabzonsporlu defans oyuncusu Mustafa Akbaş\'la da görüşmeleri sürüyor.  

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