Akhisarspor'da seri sonu

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de 25\'inci haftanın kapanış maçında evinde Trabzonspor\'a 3-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, hem 4 haftalık galibiyet serisini sonlandırdı hem de ilk 5 yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Bursaspor, Karabükspor, Konyaspor ve Fenerbahçe galibiyetleriyle rotasını UEFA Avrupa Ligi\'ne çeviren Akigolar, 5\'inci sıradaki Kayserispor\'un 8, 6\'ncı Trabzonspor ve 7\'nci Göztepe\'nin de 6 puan gerisine düştü. Akhisar Stadı\'nın hizmete girmesiyle iyi bir hava yakalayan yeşil-siyanlılar ligde ilk kez yeni evinde yenilgiyle tanışmış oldu. Taraftarı huzurunda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp Bursaspor ve Konyaspor karşılaşmalarını kazanan Akigo ikinci yarıda ilk kez de kalesinde 3 gol birden gördü. Teknik Direktör Okan Buruk alınan yenilginin ardından karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk\'ü sert dille eleştirdi.

Öztürk\'ün sezonun ilk yarısında Galatasaray\'a deplasmanda 4-2 kaybettikleri maçta çok kötü bir yönetim sergilediğini hatırlatan Buruk, \"Bu maçta hangi hakemi istemediğimizi sorsalar, kesin cevabım Ümit Öztürk olurdu. Trabzonspor\'un attığı ilk ve 3\'üncü golde net fauller vardı, çalmadı. Seleznyov\'a yapılan bütün müdahaleleri es geçti. Biz 4 maç üst üste kazanınca Ümit Öztürk\'ü hemen kolay bir şekilde atadılar. Elbet Trabzonspor\'u kutlarım, haklarını yiyemem. Hakem dışında karşılaşmada her şey gayet güzeldi\" ifadelerini kullandı.

Çok top kaptırdıklarını da anlatan deneyimli çalıştırıcı, \"Karşılaşmaya iyi başladık ancak pas hataları ve kaptırdığımız toplar oyunu Trabzon\'a döndürdü. Artık bu hafta deplasmanda oynayacağımız Gençlerbirliği maçına odaklanacağız\" dedi.

Akhisarspor\'da kırmızı kart gören Serginho ise cezalı duruma düştü.