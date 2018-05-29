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Spor

Akhisarspor'da kale sağlamda

AKHİSAR, (DHA) Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra son kupa şampiyonu olarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Teleset Mobilya Akhisarspor'da kadrodaki kalecilerin sözleşmesi sürüyor

29 Mayıs 2018 14:12

AKHİSAR, (DHA)

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası\'nın yanı sıra son kupa şampiyonu olarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'nde mücadele edecek Teleset Mobilya Akhisarspor\'da kadrodaki kalecilerin sözleşmesi sürüyor. 
Akhisarspor\'da geride bıraktığımız sezon kaleyi koruyan isimlerden Milan Lukac\'ın 2020, Fatih Öztürk\'ün ise 2019\'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Yeşil-siyahlılarda 3 sezondur forma giyen Sırp file bekçisi Lukac, bu yıl 29 maçta görev yaptı. Fatih ise Ziraat Türkiye Kupası\'nda Galatasaray\'la oynanan rövanş maçında devraldığı eldivenleri bir daha çıkarmadı.
Nisan ayından itibaren lig ve kupada kaleyi devralan tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe\'yi finalde 3-2 yenerek Türkiye Kupası\'nda tarihi bir zafere ulaşan ilk 11\'de de yer aldı. Toplam 9 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği Akhisarspor\'da kalecilerden ise yalnız kadronun üçüncü file bekçisi Bora Körk serbest kaldı. 38 yaşındaki Bora, Akhisarspor\'da bu yıl yalnız 2 kupa maçında kaleyi koruyabildi. Yeşil-siyahlı ekip, iç transferde 2 yıllığına anlaştığı Barbosa\'dan sonra sözleşmeleri biten Serginho, Aykut, Soner, Olcan, Muğdat ve Onur\'la da nikah tazelemeyi hedefliyor.

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