T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisarspor'da gündem Muğdat

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor'da transferin en gözde oyuncularından olan Muğdat Çelik'in durumu önümüzdeki hafta netleşecek

30 Mayıs 2018 14:00

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor\'da transferin en gözde oyuncularından olan Muğdat Çelik\'in durumu önümüzdeki hafta netleşecek.
Yeşil-siyahlılarla sözleşmesi sona erecek Muğdat\'ın menajeriyle salı günü bir kez daha masaya oturulacak. Özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla hem ligde hem de Türkiye Kupası\'nda dikkatleri üzerine çeken 28 oyuncuyu bırakmak istemeyen Akhisarspor, tüm şartları zorlayacak. 
Başkan Hüseyin Eryüksel Muğdat\'ın yanı sıra teknik direktör Okan Buruk\'la da sözleşme yenileyeceklerine inandığını söyledi. Eryüksel, \"Okan Buruk hocamızla zaten el sıkıştık. Sadece ufak detaylar kaldı. Buruk\'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımız sürüyor. Sözleşmesi sona erecek futbolcuların yine ilk tercihi kulübümüz olacaktır. Devre arasında Kayserispor\'dan kiraladığımız Bia\'yla ise yola devam etmeyeceğiz\" dedi. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİAKHİSAR DHA Spor Toto Süper LigTeleset Mobilya AkhisarsporMuğdatYeşilsiyahlılarlaTürkiye KupasıAkhisarsporHüseyin Eryüksel MuğdatOkan BurukEryükselBurukSadeceSözleşmesiDevreKayserisporBia
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24