Akhisarspor'da final coşkusu

Tarihinde ilk kez finalist olan Teleset Mobilya Akhisarspor, tüm ilçeyi sokaklara döktü

AKHİSAR, (DHA)

TÜRKİYE çapından 158 takımın katılımıyla start alan Ziraat Türkiye Kupası\'nda yarı finalde Süper Lig lideri Galatasaray\'ı ilk maçtaki 2-1\'lik mağlubiyete rağmen deplasmanda 2-0 yenerek eleyip tarihinde ilk kez finalist olan Teleset Mobilya Akhisarspor, tüm ilçeyi sokaklara döktü. Akigo\'nun büyük başarısının ardından sokaklara koşan binlerce Akhisarlı, gece geç saatlere kadar kutlama yaptı. 6. sezonunu geçirdiği Spor Toto Süper Lig\'de bu yıl istikrarsız bir görüntü sergileyen yeşil-siyahlı ekip, finale çıkarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'ne katılmaya da çok yaklaştı. Akhisarspor, 9 Mayıs Çarşamba günü Yeni Diyarbakır Stadı\'nda oynanacak finali kazandığı takdirde hem ilk kez kupayı kaldıracak hem de yeni sezonda direkt UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı elde edecek.

Kupada son iki sezonda çeyrek finalde elenen, bu sezon önceki turlarda Erzinspor, Ankara Demir, Boluspor ve Kayserispor\'u saf dışı bıraktıktan sonra yarı finalde ligde şampiyonluğa koşan Galatasaray\'ı ilk maçtaki handikapına rağmen elemeyi başaran Akhisar, rakibine bu sezon iç sahada ilk yenilgiyi de tattırdı. Galatasaray, Akigo\'yla karşılaşana kadar evinde bu sezon lig ve kupada oynadığı 18 maçta 17 galibiyet alıp yalnız Fenerbahçe\'yle berabere kaldı. Aslan\'ı daha önce ligde yalnız 2013-14 sezonunda bir kez yenebilen, rakibi önünde 14 maç sonra galibiyet alan Akhisar, 3 hafta sonra ev sahibi olacağı lig maçı öncesi de göz dağı verdi. Ege ekibi, finale çıkarak kasasını da doldurdu. Geçen sezon kupayı kazanan Konyaspor, toplam 3 milyon 325 bin dolar ödüle sahip olurken finalist Başakşehir 1 milyon 942 bin dolar ödül kazandı. Akigo, daha önce 14 farklı takımın kazandığı kupada ilki başarmaya çalışacak.

ÇIRAK USTAYI GEÇTİ

AKHİSARSPOR Teknik Direktörü Okan Buruk, faal futbolculuk kariyerinde kazanmadık kupa bırakmadığı Galatasaray ve hocası Fatih Terim\'i bu kez Türkiye Kupası\'nda saf dışı bıraktı. Sarı-kırmızılılarda forma giyerken 7 lig, 4 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası ve Süper Kupa kaldıran Buruk, en parlak yıllarını Fatih Terim yönetiminde yaşadı. Hocası karşısına kupada bu kez rakip olarak çıkan genç teknik adam, ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen rövanşta futbol mucizesine imza attı. Teknik direktör olarak Galatasaray karşısında 10. maçta 2. kez sahadan galibiyetle ayrılan Buruk, \"Benim için, takımım için, Akhisar için bir tarih yazdık. En büyük mutluluk, taraftarlarımızın Akhisar sokaklarında finale yükselmeyi kutlaması. Finaldeki rakibimizin kim olacağı önemsiz. Buraya kadar gelmişken kupayı kazanmak istiyoruz\" dedi.

ASLAN AVCISI SELEZNYOV

AKHİSARSPOR\'un Ukraynalı golcüsü Yevhen Seleznyov, 1.5 yıllık Türkiye kariyerinde Galatasaray\'a karşı forma giydiği her maçta gol attı. Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Karabükspor\'da evlerinde 2-1 kazandıkları Galatasaray maçında 1 gol atan Seleznyov, bu sezon ilk yarıda da Aslan\'ı boş geçmedi. Yıldız futbolcu, devre arasında Akhisarspor\'a transfer olduktan sonra da Cim-Bom\'un belalısı olmayı sürdürdü. Kupada 27 Şubat\'ta oynanan yarı finalin ilk maçında 1 gol atan futbolcu, rövanşta 2 golle sarı-kırmızılıları yıkan isim oldu. Seleznyovlu Akhisar, Galatasaray\'ı ligde de 32. haftada ağırlayacak.

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