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Spor

Akhisarspor'da Cocalic imzaladı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA) - Transfer döneminde Kayserispor’dan orta saha Rotman, Osmanlıspor’dan golcü Cikalleshi ve Trabzonspor’dan sağ bek Zeki Yavru’yu renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor, Boşnak defans oyuncusu Edin Cocalic’le

21 Ocak 2019 22:21

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA) - Transfer döneminde Kayserispor’dan orta saha Rotman, Osmanlıspor’dan golcü Cikalleshi ve Trabzonspor’dan sağ bek Zeki Yavru’yu renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor, Boşnak defans oyuncusu Edin Cocalic’le sözleşme imzaladı. Son olarak Belçika’nın Mechelen ekibinde forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbola ülkesinin Zeljeznicar takımında başlayan Cocalic, Yunanistan’da Panionios, İsrail’de Maccabi Haifa’da oynadı. Edin Cocalic, sezonun ilk yarısında Mechelen’de 5 lig, 2 kupa maçına çıktı.

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