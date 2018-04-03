T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisarspor'da büyü bozuldu

İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de öne geçtiği maçta Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde üst üste 2'nci mağlubiyetini aldı

03 Nisan 2018 14:13

İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de öne geçtiği maçta Medipol Başakşehir\'e 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde üst üste 2\'nci mağlubiyetini aldı. Yeni stadının hizmete girmesiyle ikinci yarıda büyük çıkış yakalayan ve ilk 3 karşılaşmasından 7 puan çıkaran yeşil-siyahlıların büyüsü bozuldu. Önce Trabzonspor\'a taraftarının huzurunda 3-1 mağlup olan Ege temsilcisi, şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir\'e de diş geçiremedi. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanamayan Akhisarspor\'un 5\'incilik hayalleri de büyük ölçüde sona erdi. 
Bursaspor, Karabükspor, Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak gaza basan Akhisarspor, son 3 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabildi. Sadece Gençlerbirliği ile dış sahada 1-1 berabere kalan Ege ekibinde Teknik Direktör Okan Buruk, kalan haftalarda performanslarını yukarıya çekeceklerini söyledi. Buruk, \"Evimizde yenilgiler almak hepimizi üzdü. Oynanmamış 7 karşılaşmamız daha var. İnanıyorum ki gelecek haftalarda toparlanacağız\" dedi.
Akhisarspor bu hafta Aytemiz Alanyaspor\'la deplasmanda puan mücadelesi verecek. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASPOR Toto Süper LigMedipol BaşakşehirTeleset Mobilya AkhisarsporYeniTrabzonsporEgeSahaAkhisarsporKarabükspor KonyasporFenerbahçeSadece GençlerbirliğiTeknik Direktör Okan BurukBurukOynanmamışAytemiz Alanyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24