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Spor

Akhisarspor'da 'Buruk' görüşme

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) Gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Süper Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk sancısı sürüyor

10 Haziran 2018 14:20

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)

Gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi\'nde temsil edecek Süper Lig ekibi Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk sancısı sürüyor.
Haftalardır yeşil-siyahlı yönetimle görüşen ve bir sonuç alamayan Okan Buruk\'la başkan Hüseyin Eryüksel\'in son toplantısında da taraflar uzlaşamadı. Yeni sözleşme konusunda tecrübeli teknik adamın zam isteğine sıcak bakmayan yönetimin, Okan Buruk\'a hafta ortasına kadar süre verdiği bildirildi. 
Akhisarspor\'la Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazanarak tarihi bir başarı elde eden Okan Buruk\'un belirsizliği camiada endişelere yol açtı. Sözleşmeleri sona eren Muğdat ve Soner gibi iki yıldızını kaybeden yeşil-siyahlıların en kısa sürede teknik adam sorununu çözmeyi düşündüğü ardından kadro planlamasını yapacağı kaydedildi. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yönetimine geç kalmamaları için istekte bulundu. 
 

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