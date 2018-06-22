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Spor

Akhisarspor'da 5 isim yolcu

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Saffet Susic'i getiren Akhisarspor, sözleşmeleri devam eden 5 futbolcudan kulüp bulmalarını istedi

22 Haziran 2018 16:08

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de teknik direktörlük görevine Saffet Susic\'i getiren Akhisarspor, sözleşmeleri devam eden 5 futbolcudan kulüp bulmalarını istedi. Yılmaz Atabarut Tesisleri\'nde 1 Temmuz\'da topbaşı yapacak yeşil-siyahlılarda başkan Hüseyin Eryüksel, \"Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda Henrique, Orhan Taşdelen ile başka takımlara kiralık olarak giden oyuncular Bokila, Ioan Hora ve Alperen Babacan\'ı yeni sezonda A takım kadrosuna davet etmedik\" dedi. 
Başkan Eryüksel, iç transferde sözleşmesi biten Serginho\'ya son tekliflerini sunduklarını belirterek, \"Kendisini kadroda görmek istiyoruz. Ailevi sebeplerden dolayı çekinceleri vardı. Hafta sonuna kadar süre verdik, dönüş yapmazsa Serginho\'yla anlaşmayacağız\" diye konuştu. Eryüksel, dış transferde prensipte el sıkıştıkları Güray Vural\'ın Kayserispor\'la olan sorununu çözdüğünde imza atacağını söyledi. Akigo\'da geçen sezonun ikinci yarısında yedek kulübesini mesken tutan Henrique, 6 gol atmıştı.

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