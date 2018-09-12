Akhisarspor'da 3 eksik

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de ilk 4 haftada galibiyet elde edemeyen Akhisarspor\'da Ankaragücü deplasmanı öncesi 3 eksik var. Yeşil-siyahlılarda sezona milli maçlar için verilen arada sakatlıkları geçen Barbosa ve Dany, takımla antrenmanlara başladı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Dany\'nin milli arada form tuttuğu öğrenildi. Sakatlıkları süren Vrsajevic ve Lopes, maçta görev alamayacak. Takımdan ayrı çalışan iki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda 20 Eylül Perşembe günü Krasnodar\'la oynanacak ilk maça yetiştirilmeye çalışılacak. Akigo\'da cezası devam eden Seleznyov da yine forma giyemeyecek. Cumartesi günü saat 17.00\'de Başkent\'te oynanacak Ankaragücü maçının stadı henüz açıklanmadı.