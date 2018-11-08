Akhisarspor'a müthiş geri dönüş yetmedi

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında evinde konuk ettiği Sevilla'ya 3-2 mağlup oldu.

Avrupa Ligi 3. hafta maçında İspanya'da 6-0 mağlup olduğu Sevilla'yı konuk eden Akhisarspor karşılaşmaya iyi başladı ancak Sevilla ilk yarıyı Nolito ve Muriel'in attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Akhisarspor 52. dakikada Manu'nun attığı golle farkı 1'e indirdi. Manu'nun attığı gol Akhisarspor'un Avrupa Ligi'nde evinde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti. Bu golden sonra Akhisarspor 57. dakikada Güray Vural ile de bir penaltı vuruşundan yararlanamazken konuk ekipte de Sergi Gomez penaltı pozisyonunda Manu'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek hakem tarafından oyundan ihraç edildi. Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye Onur Ayık çıkarken Güray Vural'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2 yaptı.

Sevilla'da Banega 86. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve konuk ekip bu golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Akhisarspor'un gruptan çıkma şansı kalmazken, Sevilla puanını 9'a yükseltti.