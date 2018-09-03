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Spor

Akhisarspor'a milli ara ilaç oldu

AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada galip gelemeyerek yalnız 2 puanla en kötü sezon başlangıcını yapan Akhisarspor'a, milli maçlar için sezona verilen ara ilaç gibi gelecek

03 Eylül 2018 16:23

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de ilk 4 haftada galip gelemeyerek yalnız 2 puanla en kötü sezon başlangıcını yapan Akhisarspor\'a, milli maçlar için sezona verilen ara ilaç gibi gelecek. 
Yabancı oyuncularından Lopes, Vrsajevic, Barbosa ve Dany\'nin sakat olduğu Akigo, 1 haftalık milli arada kritik mevkilerde görev yapan bu isimlerin iyileşmelerini bekleyecek. Akhisaspor\'da Dany, bu sezon hiç görev yapamazken Lopes ve Vrsajevic, 2\'nci haftada sakatlanıp son 2 maçtır takımdan uzak kaldı. 
Barbosa ise yalnız ilk hafta oynanan Beşiktaş deplasmanı dışında forma giyemedi. Seleznyov\'un da cezalı olmasıyla kadroda alternatif oyuncu bulmakta zorlanan teknik direktör Safet Susic\'in kadrosu sakatlığı bulunan yabancılar döndüğünde kadro derinliği kazanacak. Seleznyov\'un ise ligde cezası 2 maç daha devam edecek. Milli aradan sonra 16 Eylül\'de Ankaragücü deplasmanına çıkacak Ege temsilcisi, 20 Eylül\'de ise, tarihinin ilk UEFA Avrupa Ligi maçında Krasnodar\'ı ağırlayacak. 
Akhisaspor, lige verilen milli arada 3 gün izin yapacak.
 

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