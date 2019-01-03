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Spor

Akhisarspor'a gençlik aşısı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un dün başlayan Antalya kampına altyapıdan 6 oyuncu dahil edildi

03 Ocak 2019 16:03

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor\'un dün başlayan Antalya kampına altyapıdan 6 oyuncu dahil edildi. Yeşil-siyahlılarda Gökmen Aydoğdu, İlke Nelik, Doğukan Nelik, Ali Kaan Güneren, Bora Yılmaz ve Göksu Mutlu, sezonun ikinci yarısı öncesi kampta takımla çalışacak. Kadro dışı kalıp kulüp arayan Seleznyov ve ameliyat olan Mustafa Yumlu kampa katılmazken, tedavileri süren Dany ile Hasan Ali kampta takımdan ayrı çalışıyor. Dany\'le yollarını ayırmaya çalışan yeşil-siyahlı yönetimin oyuncunun Mayıs 2020\'ye kadar garanti sözleşmesi olması nedeniyle elinin bağlandığı öğrenildi. Akigo\'da Larsson\'a da kulüp aranıyor.

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