Akhisarspor'a Avrupa devi

AKHİSAR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası\'nın son şampiyonu olarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'ne katılma hakkı elde eden Akhisarspor, J Grubu\'nda İspanya\'nın en güçlü takımlarından Sevilla\'nın yanı sıra Rusya\'dan Krasnodar ve Belçika\'dan Standard Liege\'le eşleşti. Kura çekimi Monaco\'da yapıldı. Akhisarspor\'un rakiplerinden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi\'ni 3\'ü 2013-2016 yılları arasında üst üste olmak üzere toplam 5 kez kazandı. İspanyol temsilcisi, UEFA Süper Kupa\'yı da 1 kez müzesine götürdü. Sevilla\'nın kadrosunda Andre Silva, Nolito, Jesus Navas, Simon Kjaer, Aleix Vidal gibi yıldız futbolcular bulunuyor.

Sevilla, İspanya Ligi\'nde halen Real Madrid ve Barcelona\'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Akigo\'nun rakiplerinden Standard Liege, Belçika futbolunun en köklü takımlarından biri. Krasnodar ise son yıllarda atağa kalkıp geçen sezon Rusya Ligi\'ni dördüncü sırada tamamladı. UEFA\'da ilk maçlar 20 Eylül\'de oynanıp grup aşaması 13 Aralık\'ta son bulacak. 4\'er takımlı 12 grubun yer aldığı kupada çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonrası gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler isimlerini son 32\'ye yazdıracak. Gruplarında son 2 sırada kalan takımlar ise elenecek.

15 YIL SONRA İLK

AKHİSARSPOR, Ege Bölgesi\'ni 15 yıl sonra ilk kez Avrupa arenasında temsil edecek. Ege\'den son olarak Denizlispor, 2002-03 sezonunda o dönemki adı UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi\'ne katıldı. Kupada müthiş bir performans sergileyen Horoz, ilk turda Fransız temsilcisi Lorient\'i, 2. turda Çekya\'dan Sparta Prag\'ı, 3. turda yine Fransız devi Lyon\'u elemeyi başardı. Kupada 4. turda günümüzde Manchester United\'ı çalıştıran Jose Mourinho\'nun görev yaptığı, kadrosunda dönemin ünlü yıldızlarını bulunduran Portekiz temsilcisi Porto\'ya elendi. Porto, o sezon UEFA Kupası\'nı alıp, sonraki sezon da Şampiyonlar Ligi\'ni kazandı.