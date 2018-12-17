Akhisarspor'a acı gurbet

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de 3-0\'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kayserispor\'a deplasmanda tek golle mağlup olarak devrenin son haftası öncesi ateş hattından sıyrılamayan Akhisarspor, bu sezon dış sahalardan yaralı döndü. Evinde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Akigo, deplasmanda ise 8 maçta yalnız Antalyaspor\'u yenip Evkur Yeni Malatyaspor\'la berabere kalırken 6 karşılaşmadan puansız ayrıldı. Ligde Konyaspor\'la iç sahada rakip olacağı ilk yarının son haftası öncesi 16 puanda kalan Akhisar\'da yoğun maç programında sakatların çokluğunun kendilerini etkilediğini belirten teknik direktör Cihat Arslan, mağlubiyete rağmen oyunsal anlamda geldikleri durumdan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kayserispor önünde iyi mücadele ettiklerini belirten Arslan, \"Sakatlıklar sonrası elimizde stoper kalmadığı için Sissoko\'yu bu bölgeye çekiyoruz ama defansta bir taraf aksayınca hamle yapabileceğimiz isim kalmıyor. Çok yoğun ve yorgun bir dönem geçirdik. Kadroda birçok önemli eksik varken 14 günde 3 kulvarda 5 maç yaptık. Futbolcularım buna rağmen Kayseri\'de reaksiyon gösterip mağlubiyete direndi. Bu tempoda inişler-çıkışlar doğal. Biz oyun anlamında standardı yakaladık. Puan tablosundan daha çok oyun anlamındaki gelişime bakıyoruz. Bu hafta Konyaspor\'u mutlaka yenmeye çalışacağız ama aksi durumda bile iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Biz ikinci yarıda birkaç takviyeyle kolay kolay yenilmeyecek bir takım oluruz\" dedi. Akigo, ara transferde golcü, stoper ve ön libero alacak.