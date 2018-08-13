Akhisarspor ilki yaşadı

AKHİSAR, (DHA)

TFF Süper Kupa\'yı kazanıp sezona moralli başladıktan sonra Spor Toto Süper Lig\'deki ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş\'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor, ilk kez açılış maçından puansız ayrıldı.

Ligdeki 7\'nci sezonunu geçiren yeşil-siyahlı ekip, daha önce çıktığı 6 ilk hafta maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Lig\'deki ilk yılı olan 2012-13 sezonunu Eskişehirspor\'u 1-0 yenerek açan Akhisaspor, 2013-14\'te ilk hafta Elazığspor\'u 3-1, 2014-15\'te ise Balıkesirspor\'u 2-1\'le geçti.

2015-16 sezonunun ilk maçında Konyaspor\'la 1-1 berabere kalan Akhisar, 2016-17\'de Kayserispor\'u 2-0, geçen sezon ise Sivasspor\'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. İstanbul\'da güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 yenik kapattıktan sonra ikinci devrede Seleznyov\'un golüyle umutlanan Akhisaspor, ardından Elvis Manu\'yla net pozisyonlar bulsa da puan alamadı. Akhisar, yenilgiye rağmen özellikle ikinci yarıdaki futboluyla alkış aldı. Ege temsilcisi sezonun ilk iç saha maçında pazar günü Çaykur Rizespor\'u ağırlayacak.

SELEZNYOV KALDIĞI YERDEN

Akhisarspor\'a geçen sezonun ikinci yarısında transfer olarak attığı gollerle hem takımı ligde tutup hem de tarihinde ilk kez Türkiye Kupası\'nı kazandıran isimlerin başında gelen Yevhen Seleznyov, yeni sezona da iyi başladı. Konya\'daki Süper Kupa finalinde Galatasaray ağlarını 1\'i seri penaltılarda olmak üzere 2 kez sarsan Ukraynalı golcü, dün Beşiktaş\'ı da deplasmanda boş geçmeyip kalitesini tekrar kanıtladı.



