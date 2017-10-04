Akhisar'ın bankoları

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

SÜPER Lig\'de 13 puanla altıncı sırada bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da 4 oyuncu, geride kalan 7 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Yeşil-siyahlılarda kaleci Milan Lukac\'ın yanı sıra Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa ve Ömer Bayram, 7 maçın tamamında hiç oyundan çıkmadan görev yaptı. Akhisar kadrosunda şimdiye kadar kaleciler Fatih Öztürk ve Bora Körk\'ün yanı sıra Orhan Taşdelen ile sezon başında Denizlispor\'dan transfer edilen genç futbolcu Alperen Babacan, oynanan 7 maçta hiç forma giyemedi. Ligin başında çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan gençlerden Hasan Ali Adıgüzel de sezonu erken kapattı. Akhisarspor, sezona verilen milli maç arasında yaptığı 4 günlük iznin ardından antrenmanlara bugün yeniden başlayacak.