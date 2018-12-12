Akhisar'ın Avrupa'ya veda günü

AKHİSAR, (DHA) -

Tarihinde ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi\'ndeki J Grubu\'nda oynadığı 5 maçta puanla tanışamayıp üst tur iddiasını erken kaybeden Akhisarspor, yarın son hafta mücadelesinde Belçika\'dan Standard Liege\'i konuk edecek.

Spor Toto Akhisar Stadı\'ndaki karşılaşma saat 20.55\'te başlayacak. Yeşil siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa, cezalı Güray Vural, UEFA listesinde yer almayan Larsson ve Bokila\'nın yanı sıra kadro dışı kalan Seleznyov zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Avrupa\'da prestij mücadelesi veren Akhisarspor, Standard Liege karşısında ilk kez kazanıp hem galibiyet primi elde etmeye hem de grup aşamasında puan alamayan 3 takımdan biri olduğu UEFA\'ya 3 puanla veda etmeye çalışacak. Standard Liege\'in ise son hafta öncesi gruptan çıkma şansı bulunuyor. Rus ekibi Krasnodar\'ın 12 puanla lider olduğu grupta, İspanya\'dan Sevilla ve Liege\'in 9\'ar puanı var. Sevilla ve Liege\'in maçlarını kazanması halinde 3 takım grubu aynı puanda bitirecek. Bu durumda Liege\'in gruptan çıkması için Sevilla\'nın Krasnodar\'ı 4-0 veya 5 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Sevilla\'nın berabere kalması halinde Liege\'in galip gelmesi gerekecek. Sevilla yenilirse Belçika ekibine 1 puan yetecek.