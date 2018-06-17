Akhisar'da transfer beklemede

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de Teknik Direktör Okan Buruk\'la yollarını tartışmalı bir sürecin ardından ayıran Akhisarspor, dış transfere yeni teknik patronuna göre başlayacak. İç transferde Soner, Muğdat, Olcan, Serginho\'yla anlaşamayıp Barbosa, Onur, Aykut ve Hasan Ali\'yle sözleşme yenileyen Akhisarspor, kadrodan elenecek isimler ve transferlere teknik direktörünü belirledikten sonra karar verecek.

Hücum hattında görev yaparak takımın skor yüküne katkı sağlayan 4 yıldız futbolcunun ayrıldığı yeşil-siyahlılar, öncelikle kanatları, orta sahayı takviye etmeye çalışacak. Teknik direktör listesisinin başına Saffet Susic\'i alan Akhisar\'da Spor Toto 1\'inci Lig\'de Boluspor\'la sözleşme yenileyen Sait Karafırtınalar\'ın adı da geçiyor. 16 futbolcunun da sözleşmesinin sürdüğü Akhisarspor, transferde 3 kulvarda birden mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmaya çalışacak.