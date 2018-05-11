Akhisar'da tarihi final heyecanı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk kez finale çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor, ilçeye tarihi bir akşam yaşattı. Taraftar dernekleri, Diyarbakır’da Fenerbahçe’yle oynanan finalde kendilerine bilet satışında çifte standart uygulandığını iddia ederek maça gitmezken binlerce Akhisarlı mücadeleyi Milli Egemenlik Meydanı’nda kurulan dev ekranda izledi. Sabah saatlerinden itibaren final heyecanı yaşayan ilçede kafeler de maç için tıklım tıklım doldu. Kupayı ilk kez kazanıp UEFA Avrupa Ligi’ne gitmenin eşiğine gelen takımlarına meydandan tezahüratlarıyla destek vermeye çalışan Akhisarlılar, maçın ilk yarısında Lopes’in attığı Akhisarspor’u öne geçiren golün ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar golden sonra onlarca meşaleyi aynı anda yakıp geceyi aydınlattı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Final maçı öncesi Akhisarlı taraftarların heyecanı

- Maçı izleyen taraftarlardan görüntü

- Akhisarlıların gol sevinci