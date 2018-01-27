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Spor

Akhisar'da tarihi buluşma

AKHİSAR, (DHA) Süper Lig'de 6'ncı sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, yeni evi Spor Toto Akhisar Stadyumu'na yarın kavuşacak

27 Ocak 2018 15:36

AKHİSAR, (DHA)

Süper Lig\'de 6\'ncı sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, yeni evi Spor Toto Akhisar Stadyumu\'na yarın kavuşacak. 
Süper Lig\'de ilk kez bir rakibini ilçede ağırlamanın heyecanını yaşayan Akhisarspor, Antalyaspor\'la saat 16.00\'da karşılaşacak. Maçın hakemi ise Bülent Yıldırım.
Yeşil-siyahlılarda sakatlığı bulunan Kadir ile kırmızı kart cezalısı Dany görev yapamayacak. Ligde 15 Ekim\'de deplasmanda oynanan Trabzonspor karşılaşmasından bu yana 10 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor, haftaya 20 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde başladı. Akhisarspor\'u Süper Lig\'e çıkaran teknik adam olan Hamza Hamzaoğlu\'nun çalıştırdığı Antalyaspor ise 17 puanla düşme hattında. Süper Lig\'e çıktığı günden bugüne maçlarını Manisa\'da oynadıktan sonra ilk kez evine dönecek yeşil siyahlılarda teknik direktör Okan Buruk, \"Taraftarımızın desteğiyle stadımızın açılış maçında galibiyet hasretine son vereceğiz\" dedi.
YILLAR SÜREN HASRET BİTTİ
Akhisarspor, 2012 yılından bu yana yeni stadını bekliyor. Stadın ilk ihalesi 5 Kasım 2013\'te yapıldı. İhaleyi alan firmanın mukavelesi, 21 Aralık 2015\'te sözleşme gerekçelerini yerine getirmemesi sebebiyle feshedildi. Yaşanan hukuki sürecin ardından Spor Toto Teşkilatı\'yla isim hakkı sözleşmesi yapılarak Mart 2017\'de ikmal ihalesine çıkıldı. İhale, 71 milyon 240 bin TL bedelle yenilenirken yarım kalan inşaat, Spor Toto\'nun desteğiyle 10 aylık kısa sürede tamamlandı.  
UEFA standartlarındaki statta 115 metre uzunluğunda, 8 bin 970 metrekarelik hibrit çim saha bulunuyor. Stat, bu özelliğiyle Türkiye\'nin hibrit çim zeminli en büyük sahası ünvanını elde etti. Federasyon kayıtlarına göre toplam 12 bin 139 kapasiteli statta 11 bin 485 taraftar koltuğu bulunuyor. Stadyumda ayrıca çatıya 20 bin 265 metrekare özel membran kaplandı. Çatı, Akhisar\'ın simgesi olan zeytin yaprağı formunda inşa edildi. Tesiste stadyum altında 500, çevresinde ise 1000 araçlık otopark var.

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