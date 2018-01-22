Akhisar'da stat heyecanı

Haldun AKYÜZ - Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Süper Lig\'de yıllardır yolunu gözlediği yeni stadına bu hafta kavuşacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor\'u heyecan sardı. 2013 yılından bu yana süren inşaat çalışmaları ve resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Futbol Federasyonu da ligde pazar günü oynanacak Antalyaspor maçının Spor Toto Akhisar Stadı\'na alındığını resmen duyurdu. Mücadele, saat 16.00\'da başlayacak. Ligdeki 6\'ncı sezonunda ilk kez kendi evine kavuşacak Akigo\'da ikinci yarıdaki 9 iç saha müsabakası için özel kombine biletler çıkarıldı. Kombineler, yarın saat 14.00\'ten itibaren satışa sunulacak.

Statta protokol tribünü ve misafir tribünün de bulunduğu, adı batı tarafı kapalı konulan D-E-F-G-H-I bölümlerinde 9 maçlık kombine bilet fiyatları 600 TL, yine batı kapalı A-B-C-J-K-L bölümleri kombine bilet fiyatı 200 TL olarak belirlendi. Maraton tribün kombineleri 120, güney kale arkası 75 TL olarak açıklandı. Anadolu takımlarıyla oynanacak maçlarda günlük biletler ise kapalı 50, maraton 35, misafir 30, kale arkası 20 TL\'den satılacak. 70 kişilik engelli, 95 kişilik protokol, 117 kişilik basın tribünün bulunduğu yeni statta loca yapılmadı. Loca yerine VIP tribünde 120 koltuk, taraftarların isimleri üzerine yazılarak satılacak.

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