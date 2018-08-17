Akhisar'da Maiga gündemde

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de pazar günü evinde Çaykur Rizespor\'la karşı karşıya gelecek olan Akhisarspor, Brezilyalı golcü Wanderson\'u renklerine bağlayamazken gözünü Modibo Maiga\'ya çevirdi.

Yeşil-siyahlıların Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi takımı Ajman\'da oynayan Malili futbolcuya teklif götürdüğü iddia edildi. Fransa\'da Le Mans, Sochoux ve Metz, İngiltere\'de West Ham United ve Queens Park Rangers, Suudi Arabistan\'da da Al Nassr ekiplerinde de oynayan Maiga 21 kez Mali Milli Takımı forması giydi.

