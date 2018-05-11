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Spor

Akhisar'da kupa coşkusu

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi finalde 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupaya ulaşan ve dev kupayı Ege'ye 38 yıl sonra getiren Teleset Mobilya Akhisarspor ilçeye büyük sevinç yaşattı

11 Mayıs 2018 02:33

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Fenerbahçe\'yi finalde 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupaya ulaşan ve dev kupayı Ege\'ye 38 yıl sonra getiren Teleset Mobilya Akhisarspor ilçeye büyük sevinç yaşattı. Diyarbakır\'daki finali Milli Egemenlik Meydanı\'na kurulan dev ekrandan izleyen binlerce Akhisarlı, gollerin ardından büyük mutluluk yaşadı. Hakem Cüneyt Çakır\'ın maçı bitiren düdüğünün ardından ilçede coşku doruğa ulaştı. Sevinç yumağı olan Akhisarlılar meydanı, \"Şampiyon\" tezahüratlarıyla inletti. Finali evlerinde izleyen vatandaşlar da maç sonrası meydana koştu. Bazı taraftarlar da araçlarıyla zafer turuna çıktı. İlçedeki kupa ve tarihteki ilk UEFA Avrupa Ligi coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü.

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