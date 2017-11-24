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Spor

Akhisar'da Hızlı'ya plaket

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Akhisar Şubesi, ziyaret ettiği Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'ya ilçeye hizmetlerinden dolayı plaket verdi

24 Kasım 2017 16:05

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Akhisar Şubesi, ziyaret ettiği Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı\'ya ilçeye hizmetlerinden dolayı plaket verdi.
Belediye başkanı Hızlı\'nın özellikle Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu için önemli adımlar attığını dile getiren TÜRFAD Akhisar Şube Başkanı Hüsnü Kahraman, \"Her belediye başkanı stadyum işinin içinden çıkamaz. Büyük bir yatırım ve bunu becermek çok önemli. Salih başkan bu konuda hem kararlılık gösterdi, hem istikrarlı davrandı. Akhisar da çok güzel bir stadyuma sahip oldu\" dedi. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, plaket için TÜRFAD yönetimine teşekkür etti.

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