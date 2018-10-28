Akhisar'da dostluk rüzgarı

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) -

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde Türk ve Yunan master futbol takımları Akhisar\'da bir araya gelerek dostluk mesajları verdi.

Akhisar Thyateira Masterlar takımı ile Yunanistan\'ın Sakız Adası\'nın Chios Island Master takımı, Akhisar\'da buluştu. Yapacakları dostluk maçı öncesi Akhisar Belediyesi Futbol Takımları Müzesi\'nde Türkiye ve Yunanistan bayrakları ile bir araya gelen iki takım ve aileleri, müzeyi gezdi. Müzenin kurulmasında öncülük yapan İbrahim Macana ve Emin Otal, konuk takımın yönetici ve takım kaptanına Akhisar\'daki futbol tarihi ile ilgili albüm ve hediyeler verdi. Gölet Futbol Sahası\'nda oynadıkları maç öncesi birbirlerine çiçek ve hediyeler veren takımların mücadelesi 4-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dünyada ülkeler arasında barış, kardeşlik ve sevginin perçinlenmesinde sporun ilk sırada olduğuna inandığını söyleyen Akhisar Thyateira Masterlar\'ın kaptanı Emin Kökçü, \"En yakın komşumuz Yunanistan ile cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını kutlayacağımız 29 Ekim\'de dostluk maçı oynamak istedik. Sakız Adası temsilcisiyle temasa geçtiğimizde seve seve geleceklerini söylediler. Bizim için çok anlamlı olan bir haftada Yunan kardeşlerimizi Akhisar\'da konuk etmekten mutluluk duyuyoruz\" dedi.

Chios Island Master takımının kaptanlığını yapan Yorgi Res ise, \"Akhisar\'da olmaktan çok mutluyuz. İki ülke arasında gerçek barışın, dostluğun karşılıklı ziyaretlerle gerçekleşeceğine inanıyoruz\" diye konuştu.

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