Akhisar'da bir yıldız doğuyor

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)

Aerobik cimnastikte Avrupa ve Dünya Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan Akhisarlı Ayşe Begüm Onbaşı\'dan sonra aynı ilçeden 8 yaşındaki Melis Irmak da Türkiye Şampiyonu oldu. Katıldığı yarışmalarda kendi yaş gruplarında madalyalara ambargo koyan Melis, \"Tek hedefim Begüm Abla gibi Avrupa ve Dünya Şampiyonası\'nda yarışmak ve şampiyon olmak\" dedi.

İnşaat Mühendisi Sami Irmak ve Öznur Irmak çiftinin tek çocukları olan Melis, 3 yıl önce başladığı cimnastikte elde ettiği derecelerle erken parladı. Ayşe Begüm Onbaşı\'nın başarılarının kendisini kamçıladığını belirten küçük cimnastikçi, başarılı sporcuyu kendisine örnek aldığını vurguladı. Melis\'in annesi Öznur Irmak da haftanın 4 günü Manisa\'da antrenman yapan kızının eğitim ve sporculuk kariyeri için her fedakarlığı yapacaklarını söyledi.

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