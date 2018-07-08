Akhisar'da 9 gitti 3 geldi

AKHİSAR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'in yanı sıra tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'ne katılıp Avrupa arenasında da yer alacağı yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Akhisarspor, şimdiye kadar 9 oyuncuyla yollarını ayırırken 3 de takviye yaptı.

Geçen yıl devre arasında kadro dışı kalan Emnes\'in sezon bitmeden sözleşmesini feshettiği yeşil-siyahlılarda serbest kalan Muğdat, Soner, Olcan ve Serginho\'yla yeniden anlaşılamadı. Muğdat Galatasaray\'ın Soner ise Başakşehir\'in yolunu tutarken, Serginho yönetimin teklifini kabul etmeyip ülkesi Brezilya\'da kalacağını bildirdi.

Sezon bittikten sonra özellikle hücum hattında önemli kayıplar veren Akigo, Henrique ve Orhan\'ın yanı sıra farklı kulüplere kiralık giden Hora, Bokila ve Alperen\'den de kulüp bulmalarını isteyip antrenmanlara dahil etmedi. Sözleşmesi biten futbolcularından Barbosa, Onur, Aykut ve Hasan Ali\'yle yeniden anlaşarak iç transferi şimdilik tamamlayan Akhisarspor, dış transferde ise Kayserispor\'dan orta saha oyuncusu Güray Vural, Gençlerbirliği\'nden forvet Elvis Manu, Osmanlıspor\'dan sağ bek Avdija Vrsajevic\'i kadrosuna kattı. Transferi sürdüren Akigo, öncelikle Trabzonspor\'dan eski oyuncusu Rodellega\'ya imza attırmak istiyor.