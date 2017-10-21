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Spor

Akhisar Stadı'nda hibrit ekimi

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'un inşaatına mart ayında yeniden başlanan 12 bin kapasiteli yeni stadında sahaya çimlerin serilmesinin ardından hibrit çim işlemine geçildi

21 Ekim 2017 18:00

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de Teleset Mobilya Akhisarspor\'un inşaatına mart ayında yeniden başlanan 12 bin kapasiteli yeni stadında sahaya çimlerin serilmesinin ardından hibrit çim işlemine geçildi.
Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu adını alan tesiste tribünler, çatı, koltuklar, ışıklandırma ve skorbordun tamamlanmasından sonra serilen çimlere hibrit işlemi uygulanıyor. Süper Lig\'de sezonun ikinci devresindeki ilk iç saha maçı olan Antalyaspor randevusuna yetiştirilmesi planlanan stattaki çalışmaların yüzde 90 oranında bittiği açıklandı.
Membranlarla kompoze edilen stadın çatısının çelik konstrüksiyonu, Akhisar\'ın simgesi sayılan zeytin ağacının yaprak formundan hareketli yaprak biçimli modüllerin yan yana gelmesiyle şekillendi. 550 araçlık otoparka da sahip olacak stadyum, UEFA kriterleri ölçüsünde yapıldı.

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