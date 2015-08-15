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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz'de yine tekne faciası

Akdeniz'de yeni bir sığınmacı dramı daha: İtalyan yetkililer, yaklaşık 40 kişinin daha boğularak hayatını kaybettiğini duyurdu.

15 Ağustos 2015 17:16

İtalyan donanması yetkilileri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Akdeniz'de bir
teknenin daha batması sonucu yaklaşık 40 kişinin öldüğünü, çok sayıda sığınmacının
ise kurtarıldığını belirtti.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Sığınmacıların teknenin
altında kalması sonucu boğulduğu ifade ediliyor.

Corriere della Sera gazetesi, İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'na ulaşmaya
çalışan teknada yaklaşık 400 kişinin bulunduğunu yazdı. Gazete, ölenlerin teknenin
depo kısmında bulunduğuna dikkat çekti.

Libya kıyılarından yola çıkan ve içinde 600 kişinin bulunduğu bir tekne daha geçen
hafta batmıştı. Kazada 200'den fazla kişi ölürken, 360 kişi de kurtarılabilmişti.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, ocak ayından beri Akdeniz üzerinden Avrupa'ya
224 bin kişi geldi. Bunlardan 98 bininin de İtalya'ya gittiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AkdenizTwitterSeraLampedusa AdasıMilletlerAvrupaDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/HS

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