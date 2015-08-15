Akdeniz'de yine tekne faciası

İtalyan donanması yetkilileri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Akdeniz'de bir

teknenin daha batması sonucu yaklaşık 40 kişinin öldüğünü, çok sayıda sığınmacının

ise kurtarıldığını belirtti.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Sığınmacıların teknenin

altında kalması sonucu boğulduğu ifade ediliyor.

Corriere della Sera gazetesi, İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'na ulaşmaya

çalışan teknada yaklaşık 400 kişinin bulunduğunu yazdı. Gazete, ölenlerin teknenin

depo kısmında bulunduğuna dikkat çekti.

Libya kıyılarından yola çıkan ve içinde 600 kişinin bulunduğu bir tekne daha geçen

hafta batmıştı. Kazada 200'den fazla kişi ölürken, 360 kişi de kurtarılabilmişti.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, ocak ayından beri Akdeniz üzerinden Avrupa'ya

224 bin kişi geldi. Bunlardan 98 bininin de İtalya'ya gittiği belirtildi.