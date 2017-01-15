Akdeniz'de tekne faciası

Libya açıklarında alabora olan teknede 100 civarında sığınmacı olduğu ve saatlerce süren aramadan sonra sadece dördünün kurtarılabildiği bildirildi.

Uluslararası Göç Orgazinasyonu Roma Sözcüsü Flavio di Giacomo yaptığı açıklamada teknede 110 civarında sığınmacı olduğunun tahmin edildiğini ancak sadece dördünün kurtarılabildiğini söyledi. İtalyan ANSA Haber Ajansı'da kötü hava şartlarının aramaları zorlaştırdığını bildirdi.

Son 36 saat içinde Libya açıklarında 750 dolayında sığınmacının da sağ olarak kurtarıldığı bildiriliyor.

AB Sınır Güvenlik Örgütü Frontex'e göre geçen yıl 181 bin sığınmacı İtalya’ya kaçak yollardan tekne ile geçmeye çalıştı. Frontex bu sığınmacıların çoğunluğunu ise Batı Afrikalıların, özellikle Nijeryalıların oluşturduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından geçen ay yapılan ortak açıklamaya göre geçen yıl içinde Akdeniz'i teknelerle geçmek isterken 5 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

UNHCR'dan yapılan açıklamada bu sayıların Avrupa'ya mültecilerin gelebilmesi için meşru güzergâhların ne kadar gerekli olduğunu gösterdiği belirtilmiş, meşru güzergâhlar olsa, insanların tehlikeli deniz yolculuğuna kalkışmayacağı ve insan kaçakçılarına mecbur kalmayacakları ifade edilmişti.

Kapasitesinin üzerinde doldurulan ve denize elverişli olmayan botlarla Kuzey Afrika kıyılarından Avrupa'ya yapılan yolculuklar her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olsa da, insanlar savaştan kaçmak veya daha iyi ekonomik koşullara sahip olmak umuduyla bu teknelerle yola çıkmayı göze alıyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında geçen mart ayında varılan mülteci mutabakatının ardından, Avrupa'ya sığınmak isteyenler için Akdeniz güzergâhı tek seçenek oldu.

Bu tehlikeli deniz yolculuğu için insan kaçakçılarına yüksek miktarda para ödeniyor. Libya kıyıları açıklarında devriye gezen AB gemileri, insan kaçakçılarıyla mücadele etmeyi ve göçmenleri denizden kurtarmayı hedefliyor. Federal Alman Deniz Kuvvetleri'nin yer aldığı bu misyonda, şimdiye kadar onbinlerce insan denizden boğulmaktan kurtarıldı.

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AP/Reuters, SSB/MK