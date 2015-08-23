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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz'de dev kurtarma operasyonu

Akdeniz'i geçmeye çalışan sığınmacı dolu onlarca tekne birkaç saat arayla yardım çağrısı yaptı. İtalyan sahil güvenliğinin verdiği bilgilere göre son 24 saatte yaklaşık 4 bin 400 sığınmacı kurtarıldı.

23 Ağustos 2015 20:27


İtalyan sahil güvenliğinden alınan bilgilere göre son 24 saatte sığınmacı taşıyan 22 tekne ve şişme bot, acil yardım çağrısı yaptı.

Deniz ve havanın durgun olduğu, kurtarma çalışmalarında AB'nin sınır koruma misyonu Triton bünyesindeki Norveç ve İrlanda’ya ait gemilerin de yer aldığı kaydedildi.

Son olarak Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalya Temsilcisi Flavio di Giacomo, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Kuzey Afrika ve Sicilya arasında denizden kurtarılan sığınmacı sayısını 4 bin 150 olarak açıklamıştı. İtalyan sahil güvenliği daha sonra üç farklı tekneden daha yardım çağrısı alındığını ve sayıları henüz netlik kazanmayan sığınmacıları kurtarmak için yük gemilerinin bölgeye sevk edildiğini açıklandı.

İtalyan Ansa haber ajansına göre, hafta sonunda kurtarılan sığınmacıların pazartesi günü İtalya kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre yılbaşından bu yana yaklaşık 250 bin sığınmacı Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaştı. Bunların yaklaşık 150 bini Yunanistan, 100 bini ise İtalya'da karada karaya çıktı. Bu yıl Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken boğularak hayatını kaybeden sığınmacıların sayısının ise en az 2 bin 235 olduğu tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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