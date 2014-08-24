Akdeniz'de can pazarı



Akdeniz'de yeniden bir mülteci dramı yaşandı. İtalyan donanması pazar günü yaptığı açıklamada 18 mültecinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, Afrika'nın kuzeyinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bir şişme botta bulunan 18 mültecinin Lampedusa Adası'nın güneyinde öldükleri bildirildi. Motorunda arıza çıkan botun dalgalara kapıldığı tahmin ediliyor. Donanmanın açıklamasında, hayatını kaybeden mültecilerin hepsinin erkek olduğu belirtildi.

Plastik bot içinde bulunan 73 mültecinin ise İtalyan donanmasına bağlı 'Sirio' gemisi tarafından kurtarıldığı açıklandı. Kurtarılan mültecilerin ifadelerine göre çok sayıda kişi de denizde kayboldu.

Hafta sonunda İtalya açıklarında donanma gemileri, sahil güvenlik ve ticari gemilerin çok sayıda mülteciyi kurtarıp, İtalya'ya götürdükleri bildiriliyor. Cuma gününden bu yana Akdeniz'de kurtarılan mültecilerin sayısının 3 bin 500 olduğu açıklandı.

Avrupa'ya çağrı

İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano yoğun mülteci akını karşısında bir kez daha Avrupa'ya harekete geçmesi çağrısında bulunarak, Avrupa'nın 'Mare Nostrum' adı verilen kontrol ve kurtarma operasyonunu yakında devralması gerektiğini vurguladı. İtalya’nın Mare Nostrum operasyonu, Akdeniz’de meydana gelen mülteci facialarının ardından 18 Ekim 2013 tarihinde başlatılmıştı. Angelino Alfano, operasyonun bu şekilde ikinci yılını tamamlamayacağına dikkat çekti.

Ocak ayından bu yana İtalya'ya sığınan mültecilerin sayısı 100 bini geçerken sadece pazar günü Eritre ve Suriye'den bin 400 mülteci Calabria limanına, Kuzey Afrika ülkelerinden kurtarılan diğer mültecilerin de Sicilya'ya götürüldükleri açıklandı.